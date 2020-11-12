Медсестра-"чудовище": медработника в Британии обвинили в убийстве восьми младенцев

Ненадлежащее выполнение медицинским персоналом своих обязанностей встречается не только в Украине: в среду, 11 ноября, полиция графства Чешир на северо-западе Англии предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных медсестре Люси Летби.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что больница Countess of Chester Hospital привлекла внимание полиции в 2017 году вследствие высоких показателей смертности среди новорожденных. Тогда же было принято решение изучить случаи смерти младенцев, произошедшие в период с июня 2015 по июнь 2016 года.

Во время расследования врачи, которых привлекли правоохранители, обнаружили на телах умерших младенцев нехарактерные травмы.

Постепенно следствие вышло на 30-летнюю Летби, работавшую в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital.

Ее дважды арестовывали, но отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящий момент она снова арестована. Ожидается, что в четверг, Уоррингтонский магистратский суд официально предъявит ей обвинения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае суд приговорил к смертной казни 25-летнюю медсестру Ли Фенпин, которая признана виновной в убийстве своего коллеги-врача — заместителя заведующего отделением ортопедии в городской больнице, где они работали вместе.

Фото: Daily Mail

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