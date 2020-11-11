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Мир

В Ереване начинаются столкновения с полицией: силовики готовятся к спецоперации

19:43 11 ноября 2020
Акция

В среду, 11 ноября, в столице Армении Ереване продолжаются массовые протесты, которые вызваны подписанием премьер-министром Николом Пашиняном мирных договоренностей по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробности происходящего сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ситуация в Ереване накаляется. Протестующие собрались возле парламента. Они бросили в сторону правоохранителей дымовую шашку. Полиция выдвинулись навстречу участникам акции, но спецоперацию пока не начинала.

Полиция дала протестующим пять минут, чтобы покинуть территорию возле здания парламента. При этом организатор акции протеста также попросил митингующих разойтись по домам.

Ранее сообщалось, что многие в Армении условия подписанных договоренностей оценивают как полное поражение в войне. Протестующие требуют, чтобы с ними встретился премьер-министр Никол Пашинян.

Фото: скриншот с видео ДиалогUA

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