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Мир

Алиев рассказал, как Путин просил его не унижать Пашиняна

18:06 11 ноября 2020
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хотел, чтобы премьер-министр Никол Пашинян подписал мирный договор в прямом эфире. Об этом сообщает Haqqin.az.

«Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе», — заявил Ильхам Алиев на встрече с проходящими лечение военнослужащими.

По словам Алиева, затем он решил, что Пашинян и так уже унижен.

«Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось», — добавил президент Азербайджана.

Напоминаем, что накануне подписания перемирия в Армении сбили российский вертолет.

Фото: АзерТадж

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