Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" оказалась погребена под рекордной толщей снега

Украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» занесло снегом по крышу. Это произошло в конце местной весны, сообщил в сети Национальный антарктический научный центр.

Он опубликовал фото, сделанные руководителем 25-й антарктической экспедиции Юрием Отрубой.

«Высота снежного покрова составляет 169 — 170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу», — комментируют снимки ученые.

Напомним, 8 мая на станции «Академик Вернадский» произошла трагедия — погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.



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