В России решили ударить по коронавирусу березовым грибом: сеть смеется

Пока привитые первой «супер"-вакциной Путина российские медики продолжают умирать от коронавируса, ученые центра «Вектор» продолжают заявлять о новых победах. Так, недавно они заявили об эффективности березового гриба при лечении COVID-19, сообщает РБК.

Блогер Vitauskas не прошел мимо этого заявления и напомнил ученым, что в народной медицине успешно применяются также чудо-средства кора дуба, лопухи, подорожник, и мох ягель.

«Это сколько же вакцин нас ждут впереди!», — написал он в Twitter.

«Мухоморы-то получше будут», «Скоро этих вакцин будет больше, чем версий о сбитом Боинге», «Что же про имбирь забыли, такая раскрутка была весной», — отреагировали пользователи сети.

А блогер с ником zlobynja процитировала Бабу Ягу из поэмы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца удалого молодца», предложившую в качестве лекарственного средства… заячий помет.

«Спробуй заячий помет!

Он — ядрёный. Он — проймёт!

И куды целебней Мёду,

Хоть по вкусу и не мёд.

Он на вкус хотя и крут,

И с него, бывает, мрут,

Но какие выживают -Те до старости живут!», — написала она.

Сам же автор резонансного поста прокомментировал и новость о подписании Евросоюзом договора с немецкой фармкомпанией BioNTech и американской Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

«Вот же русофобы поганые! А с „Вектором“ не подписали. Как же очередь из 20 стран за путинским прорывным препаратом? Неужели никому не нужен, кроме Мадуро?», — задался он вопросом.

Напомним, российскую вакцину едко высмеял лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров — он предположил, что Владимиру Путину требуется помощь… хирурга.

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