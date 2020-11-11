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Мир

Турция и Россия вместе будут контролировать договоренности по Карабаху

14:57 11 ноября 2020
Реджеп Тайип Эрдоган

Соблюдение договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которые завизировали руководители Азербайджана, России и Армении, будут совместно контроливать РФ и Турция.

Как передает агентство «Анадолу», об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Утром был подписан протокол по созданию совместного турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», — заявил президент Турции.

По его словам, центр будет расположен на «освобожденных от оккупации территориях Азербайджана». Посредством центра будут «регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня».

Вспомнил Реджеп Тайип Эрдоган и о Сирии, выразив надежду, что там, как и «в вопросе Нагорного Карабаха», будет обеспечен справедливый мир. Более того, Анкара, по его словам, готова к «более тесному сотрудничеству с Москвой» по будущему Сирии.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе в войне в Нагорном Карабахе.

Фото — скриншот видео с сайта президента Турции.

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