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Мир

Трампу предложили 100 миллионов долларов за мемуары

12:56 11 ноября 2020
Дональд Трамп

Дональда Трампа, которому вскоре предстоит покинуть Белый дом, но который все еще пытается бороться за кресло президента, уже сейчас забрасывают многочисленными заманчивыми предложениями, наперебой предлагая сделки с издательствами и телеканалами.

По информации издания Page Six, согласившись написать книгу мемуаров о своей жизни в качестве президента, Трамп может заработать 100 миллионов долларов.

17 ноября в США выйдет книга предшественника Трампа Барака Обамы «Земля обетованная», которая обещает стать хитом. По неофициальным данным, Барак и Мишель Обама в 2017 году заключили контракт на написание книг с издательством Crown Publishing Group на сумму в 65 миллионов долларов. Мемуары Мишель Обамы под названием «Становление» в 2018 году стали самой продаваемой книгой в США.

Контракт на написание книги мог бы стать неплохим финансовым подспорьем Трампу, которому, возможно, предстоит развод с женой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, насколько богаты Дональд и Мелания Трамп, и что получит первая леди США в случае развода.

Фото The Washington Post

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