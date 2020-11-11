Трампу предложили 100 миллионов долларов за мемуары

Дональда Трампа, которому вскоре предстоит покинуть Белый дом, но который все еще пытается бороться за кресло президента, уже сейчас забрасывают многочисленными заманчивыми предложениями, наперебой предлагая сделки с издательствами и телеканалами.

По информации издания Page Six, согласившись написать книгу мемуаров о своей жизни в качестве президента, Трамп может заработать 100 миллионов долларов.

17 ноября в США выйдет книга предшественника Трампа Барака Обамы «Земля обетованная», которая обещает стать хитом. По неофициальным данным, Барак и Мишель Обама в 2017 году заключили контракт на написание книг с издательством Crown Publishing Group на сумму в 65 миллионов долларов. Мемуары Мишель Обамы под названием «Становление» в 2018 году стали самой продаваемой книгой в США.

Контракт на написание книги мог бы стать неплохим финансовым подспорьем Трампу, которому, возможно, предстоит развод с женой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, насколько богаты Дональд и Мелания Трамп, и что получит первая леди США в случае развода.

Фото The Washington Post



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