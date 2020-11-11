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Принц Уильям рассказал о том, что бывает с его детьми, когда они едят слишком много сахара

11:48 11 ноября 2020
Принц Уильям с детьми

11 ноября Великобритания отмечает День памяти павших. Приуроченные к нему торжественные мероприятия с участием членов королевской семьи прошли ранее в Лондоне. А теперь герцог и герцогиня Кембриджские по отдельности приняли участие в видеоконференциях. Кейт Миддлтон пообщалась с теми, кто потерял своих родных в ходе военных конфликтов — в том числе с 11-летним мальчиком, чей отец погиб в Афганистане десять лет назад.

А принц Уильям побеседовал с военными, которые сейчас служат за рубежом. Как сообщает Daily Express, сержант Джемма Томпсон в разговоре упомянула о том, что ее сын съел слишком много торта на свой день рождения, который в этом году выпал на так называемое Воскресенье памяти. Уильям отметил, что очень хорошо ее понимает, исходя из собственного опыта. «Тогда сахар начинает действовать, и после этого царит хаос», — пошутил он. На что Джемма сказала: «О, вы знаете». «Да, я знаю», ответил принц, сославшись на дни рождения своих собственных детей — семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи.

Ранее Уильям рассказывал, что его дети на протяжении всего карантина были чрезвычайно энергичны. И часто проводили время на кухне в попытках раздобыть или приготовить что-то вкусное. «Дети нападали на кухню, и это было похоже на взрыв из муки и шоколада повсюду», — говорил он.

Уильям также признал, что рад открытию школ после карантина. «Думаю, что каждый родитель вздохнул с облегчением, что школа снова открылась. Пять месяцев — это было прекрасно, но это были долгие пять месяцев», — сказал папа троих малышей.

Фото Twitter Кенсингтонского дворца

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