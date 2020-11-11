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Умер премьер — мировой рекордсмен

10:47 11 ноября 2020
принц Халифа бин Салман Аль Халифа

В среду, 11 ноября, умер принц Бахрейна Халифа бин Салман Аль Халифа. О его смерти сообщили местные органы власти, пишет Wikipedia.

Халифа бин Салман Аль Халифа родился 24 ноября 1935 года.

Был королевским и политическим деятелем Бахрейна. Занимал пост премьер-министра с 1970 года — дольше всех в мире.

В соответствии с Конституцией 2002 года он утратил часть своих полномочий, а король получил право назначать и вместе с парламентом Бахрейна увольнять министров.

Халифа бин Салман Аль Халифа был дядей по отцовской линии правящего короля Хамада бин Исы Аль Халифы и внучатым дядей наследного принца Салмана. Он был одним из наиболее влиятельных членов королевской семьи.

По случаю кончины принца в стране объявлен недельный траур.

Фото GLOBAL LOOK PRESS

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