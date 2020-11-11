«Ребенок лучше вылепил бы из пластилина»: после реставрации скульптура превратилась в посмешище

Реставрация фасада дома в испанском городе Паленсия вызвала возмущение местных жителей. Красивое здание, которое возводилось в период с 1919 по 1923 год под руководством известного архитектора Хакобо Ромеро, является одной из главных городских достопримечательностей и находится под охраной, как имеющее историческое значение. Сейчас в нем располагается филиал банка Unicaja.

Как пишет издание The Sun, местный художник Антонио Гусман опубликовал в соцсетях фотографии одной из подвергшихся реставрационным работам скульптуры — до и после. Результат ошеломил пользователей интернета. Комментаторы сочли, что скульптура стала похожа на персонаж из дурацкого мультфильма или пасочки из песка, которые делают дети на пляже. «Моя внучка вылепила бы лучше из пластилина», — написала одна женщина. «Мне хочется плакать, это ужасно. И подумать только, сколько у нас есть великих художников», — пишет другая.

Случай в Паленсии сравнили с получившей большой резонанс неудачной попыткой реставрации фрески Элиаса Гарсиа Мартинеса. Прихожанка Сесилия Хименес с разрешения настоятеля церкви в городе Борха с 2010 по 2012 год реставрировала фреску, на которой был изображен Иисус Христос. Результат ее работы многими специалистами был признан «худшей реставрацией в истории живописи». Получившееся изображение, которое прозвали «Пушистый Иисус», напоминает обезьяну.

Искусствоведы Испании давно уже призывают ужесточить законы, регулирующие деятельность реставраторов — с тем, чтобы эти работы могли проводить только профессионалы.

Так, ранее, как писали «ФАКТЫ» мебельщик взялся реставрировать старинную картину «Непорочное зачатие» Бартоломе Эстебана Мурильо и безнадежно ее испортил.

Фото @antonio.capelartista

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