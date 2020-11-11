Дочь Назарбаева оказалась владелицей знаменитого дома в Лондоне

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывший спикер сената казахского парламента Дарига Назарбаева владеет домом, в котором согласно произведениям Артура Конан-Дойла, жил сыщик Шерлок Холмс, сообщает газета The Times.

Здание на Бейкер-стрит 221b в Лондоне на 90% находится в собственности Дариги Назарбаевой. Еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.



По информации The Times, семье Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 номера по Бейкер-стрит. Активы записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в марте 2020 года, стало известно об аресте лондонской недвижимости Дариги Назарбаевой и членов ее семьи. Приобретения оформлены на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

Как сообщали «ФАКТЫ», в августе 2020 года в Великобритании нашли мертвым старшего сына Дариги Назарбаевой, который ранее попросил политического убежища в этой стране. Тогда 29-летний выпускник Королевской военной академии в Санхерсте объяснил свое решение тем, что на него оказывает давление семья.

Фото thetimes.co.uk/

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