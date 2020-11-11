Не "коронавирус": названы "слова 2020 года" в английском и русском языках

В России Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года.

Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий, передает ТАСС.

Эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Авторы исследования выяснили, что с большим отрывом лидируют две темы, оставляя позади все остальное, это пандемия и внесение изменений в конституцию страны.

На основе анализа текстов тематических блоков были отобраны ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово „самоизоляция“ продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова „обнуление“, оно на втором месте», — рассказал собеседник агентства.

В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет. Осадчий заметил, что из данного анализа было исключено слово «ковид», поскольку его до последнего времени не существовало и сравнивать было не с чем.

Научный руководитель обратил внимание на то, что колоссальный рост частотности — в девять раз — показали слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка».

Слова «поправки», «голосование» прибавили меньше, они звучали примерно в пять раз чаще, чем обычно. Аутсайдером, указал эксперт, стало слово «дистанцирование».

В то же время в английском языке, по подсчетам экспертов Collins Dictionary, слово «коронавирус» в 2020 году стали употреблять в 35 тыс. раз чаще, чем годом раньше. Однако эксперты сочли более важными слова, непосредственно отражающие перемены в поведении и образе жизни людей, передает BBC.

К их числу в Collins Dictionary отнесли, в частности, такие слова и выражения, как:

социальная дистанция,

самоизоляция,

отпуск без содержания.

Однако словом года 2020 года эксперты, в итоге, признали слово «локдаун» (lockdown).

«Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено», — объясняется выбор в сообщении редакции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2019 году термин «диджитализация» стал словом года в украинском языке по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мислово». А в английском, как определили составители Оксфордского словаря, таковым можно считать словосочетание «climate emergency», которое можно перевести, как «чрезвычайная климатическая ситуация».

Фото: bbc.com

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