В РФ трое медиков заболели COVID-19, несмотря на прививку российской вакциной

Российская вакцина «Спутник V», которая вызвала недоверие у многих ученых и политиков, не смогла защитить трех медиков из российского Алтайского края, которые вакцинировались первой ее партией.

Об этом передает ТАСС.

Во избежание паники и осуждения начальства в управлении прессы и массовых коммуникаций Алтайского края заявили, что, скорее всего, у медиков не успел сформироваться иммунитет.

Также в управлении отметили, что вакцина двухкомпонентная, соответственно, через три недели после первой инъекции человек должен получить вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки.

«Спутник V» — единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Именно о ней намекал президент России Владимир Путин, — дескать, его страна может поставлять вакцину в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

В Украине заявили, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний. И, похоже, такое решение было правильным.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов рассказал, чего удалось добиться украинским ученым, работающим над созданием вакцины от коронавируса.

Фото: gazeta.ru

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