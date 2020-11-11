"Мы ошиблись": власти Дании признали, что зря убили миллионы норок

Решение о массовом убийстве норок из-за якобы мутировавшего коронавируса в Дании было ошибкой.

Об этом сообщил в эфире телеканала TV2 министр по вопросам продовольствия страны Могенс Йенсен, передает сайт РенТВ.

«Мы ошиблись», — отметил чиновник.

Также он добавил, что правительство не имело законных оснований требовать убийства норок за пределами ферм, где были выявлены заражённые зверьки. Чиновник взял на себя ответственность за дела своего министерства, но при этом подчеркнул, что решение об уничтожении животных навязали сверху.

Ранее сообщалось, что правительство Дании распорядилось уничтожить всех зверьков в стране из-за коронавируса. От животных начали заражаться и люди. Но многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо.

Напомним, ранее стало известно о заражении норок коронавирусом на фермах в Италии, Испании, США, Нидерландах, Швейцарии и Дании. В последней стране вирус, мутировав, перешёл на людей. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отдала приказ уничтожить всех зверьков. В данный момент ВОЗ ведёт проверку способов передачи коронавирусной инфекции от норки к человеку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Фото:Сельхозпортал.рф

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