28.10 / 28.34 33.04 / 33.47
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Мы ошиблись": власти Дании признали, что зря убили миллионы норок

2:17 11 ноября 2020
Норка

Решение о массовом убийстве норок из-за якобы мутировавшего коронавируса в Дании было ошибкой.

Об этом сообщил в эфире телеканала TV2 министр по вопросам продовольствия страны Могенс Йенсен, передает сайт РенТВ.

«Мы ошиблись», — отметил чиновник.

Также он добавил, что правительство не имело законных оснований требовать убийства норок за пределами ферм, где были выявлены заражённые зверьки. Чиновник взял на себя ответственность за дела своего министерства, но при этом подчеркнул, что решение об уничтожении животных навязали сверху.

Ранее сообщалось, что правительство Дании распорядилось уничтожить всех зверьков в стране из-за коронавируса. От животных начали заражаться и люди. Но многие норки выжили после газовых камер, и их стали сжигать в крематориях заживо.

Напомним, ранее стало известно о заражении норок коронавирусом на фермах в Италии, Испании, США, Нидерландах, Швейцарии и Дании. В последней стране вирус, мутировав, перешёл на людей. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отдала приказ уничтожить всех зверьков. В данный момент ВОЗ ведёт проверку способов передачи коронавирусной инфекции от норки к человеку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может проникать в организм не только человека, но и других млекопитающих. Среди них макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. На всех этих животных инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Фото:Сельхозпортал.рф

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Норка

"Мы ошиблись": власти Дании признали, что зря убили миллионы норок

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Джо Байден и Камалла Харрис

Джо Байден заявил о готовности решать проблему войны на Донбассе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер