В мире зафиксирован сбой в работе сервисов Google

В ночь со вторника на среду в ряде стран наблюдались сбои в работе сервисов компании Google.

Об этом со ссылкой на портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает RT.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive.

Около 54% пользователей основного сайта Google пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись, 45% заметили проблемы в работе поискового сервиса.

У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (60%) не проигрываются видеоролики, еще 33% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 6% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Пользователи Gmail в 44% случаев сообщили о сложностях во входе в свою учетную запись, 38% заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса, 15% столкнулись с трудностями в получении сообщений.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и Финляндии. В странах на пост-советском пространстве пользователи в основном жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре в ряде стран, в том числе и в Украине, произошел сбой в работе социальной сети Instagram.

Фото: e1.ru

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