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На простынях остались следы крови: актер из сериала "Доктор Хаус" найден мёртвым в отеле

0:39 11 ноября 2020
Берт Беласко

Актёр из сериала «Доктор Хаус» Берт Беласко был найден мёртвым в отеле в Ричмонде, штат Вирджиния.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Сообщается, что 38-летний артист прибыл на съёмки и остановился в гостинице для прохождения карантина. Девушка Беласко не смогла связаться с ним и попросила персонал проверить номер. В результате тело актёра было найдено в кровати, на простынях остались следы крови.

Отец Беласко уверен, что у его сына была смертельная аневризма. Теперь семья ждёт вскрытия.

Берт Беласко с детства хотел стать актером, поэтому после окончания школы получил диплом университета в Иллинойсе. Дебютировал он на экранах в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Доктор Хаус». После этого харизматичного актера пригласили еще в несколько проектов.

В целом фильмография Берта Беласко насчитывает более 20 кинофильмов и сериалов, среди которых: «Морская полиция: Новый Орлеан», «Доктор Хаус», «Правосудие», «Американская принцесса», «Мик», «Останемся вместе», The Soul Man, «Супермаркет», «Ки и пил», «Смола» и ряд других.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Москве судмедэксперты озвучили причину смерти Софии, дочери актера Владимира Конкина.

Фото: gazeta.ru

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На простынях остались следы крови: актер из сериала "Доктор Хаус" найден мёртвым в отеле

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