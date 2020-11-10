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Мир

Американский генерал о российских "миротворцах" на Кавказе: "Это скорее оккупанты"

22:52 10 ноября 2020
самолет

Российских военных, прибывших в Армению в соответствии с подписанным соглашением по Нагорному Карабаху, генерал-лейтенант ВС США в отставке Бен Ходжес назвал оккупантами, передает «Укринформ».

«Я всегда скептически отношусь к российским „миротворцам“. Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», — сказал генерал, выступая на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит в формате видеоконференций.

Как сообщает Sputnik Армения, 10 ноября на базе армянского аэродрома Эребуни приземлились три самолета с российским контингентом.

Самолеты доставили около 80 военных 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи. Отдельным бортом в Армению прилетели офицеры командования российских миротворческих сил.

Всего в зону Нагорнокарабахского конфликта, согласно сообщениям Минобороны РФ, будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Напомним, 9 ноября были подписаны договоренности между Баку и Ереваном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября в видеообращении заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана.

Фото mir24.tv/

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