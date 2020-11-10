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Мир

Считают Крым российским: BMW оскандалилась с навигаторами в автомобилях

21:49 10 ноября 2020
навигатор

Немецкий концерн BMW в навигационных комплексах автомобилей, продающихся в России, установил карту, на которой Крым показан частью России, передает Би-би-си.

Несмотря на то, что в Европе и США не признают аннексию полуострова, в концерне предусмотрели возможность обновление карты для российских покупателей. И теперь на картах Russia 2020−3 Крым указан как часть России.

На запрос издания в BMW Group ответили, что ведется постоянная работа по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны, где автомобиль приобретается или эксплуатируется.

При этом сообщили, что «есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции».

После аннексии Крыма юрисдикция полуострова также изменилась на картах других автопроизводителей.

Напомним, территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные — украинским. На аналогичные изменения пошли и в компании Apple.

Недавно на популярной американской интернет-площадке Vox также появилась карта Украины без Крыма.

Фото drive2.ru/

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