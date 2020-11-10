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Apple представил суперскоростные ноутбуки и мини-компьютер

21:12 10 ноября 2020
Новый мини-компьютер от Apple поражает своими возможностями

Во вторник, 10 ноября, американская компания Appleпровела уже третью за нынешнюю осень презентацию своих новинок. Если ранее были представлены новые модели iPhone, планшетов и «умных часов», то в этот раз представители Appleпорадовали пользователей ноутбуками и компьютерами.

Их общей отличительной чертой стал первый процессор собственного производства. Ультрасовременный и невероятно быстрый чип получил название M1. «Это удивительно функциональный чип», — утверждают его создатели.

На его основе работают новые ноутбуки MacBook Air и Pro и настольный компьютер Mac mini.

Mac Book Air абсолютно бесшумен, потому что M1 позволяет ему функционировать без кулеров. Энергоемкость чипа дает возможность ноутбуку работать при полной нагрузке до 18 часов видео на одном заряде батареи. Эта модель ноутбука в США будет стоить 999 долларов.

MacBook Pro с экраном 13 дюймов работает до 20 часов без подзарядки. Причем за это время пользователь может смотреть видео в формате Full HD, слушать музыку, играть в самые сложные игры. Еще одна отличительная черта ноутбука — система из трех микрофонов профессионального уровня. Они позволяют записывать музыку и пение в очень высоком качестве. Ноутбук будет продаваться в США по цене 1 299 долларов.

Mac mini— первый в линейке компактных настольных компьютеров Apple, который поддерживает алгоритмы машинного обучения. Его цена в США — 699 долларов.

Представители Apple утверждают, что все три новинки превосходят главных своих конкурентов по всем параметрам — экономичности, скорости обработки информации, включая видео, работе без подзарядки. Все три модели появятся в продаже в США уже 12 ноября.

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