Мусульманам в России запретили браки с "иноверцами"

В России высший духовный орган мусульман принял решение запретить мусульманам вступать в браки с представителями других религий. Исключения возможны только в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, передает РБК.

Брак мусульманина с немусульманкой разрешается, если она признает существование «одного единого бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана».

Духовное управление считает недопустимым брак мусульманки с мужчиной, который не относит себя к мусульманскому сообществу независимо от его взглядов и убеждений.

Кроме того, по мнению муфтия Москвы, в России нужно «обязательно узаконить многоженство», так как согласно статистике, число женщин превышает число мужчин на 10 миллионов.

Напомним, не так давно российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» и Московского государственного психолого-педагогического университета пришли к выводу, что наиболее счастливым для женщин является третий брак.

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