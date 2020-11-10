Президент Армении узнал о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе из прессы

Армения охвачена массовыми протестами. В республике наблюдается серьезный политический кризис, причиной которого стало заявление премьер-министр Никола Пашиняна, сделанное им 9 ноября. Глава армянского правительства сообщил, что подписал договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Решение вступило в силу в полночь 10 ноября. Заявление об этом также сделали в Баку и Москве — президент России Владимир Путин принимал активное участие в экстренных переговорах между Пашиняном и Алиевым.

Примечательно, что Кремль резко вмешался в конфликт сразу, после того как на территории Армении был сбит российский военный вертолет Ми-2. Погибли два члена экипажа. Азербайджанские военные заявили, что это они сбили вертолет и произошло это по ошибке. Баку немедленно принес извинения Москве. Власти Азербайджана выразили соболезнования семьям погибших членов экипажа, пожелали выздоровления раненым, и заявили о готовности выплатить компенсацию.

В Азербайджане известие о прекращении военных действий в Карабахе вызвало всеобщее ликование. Во многих населенных пунктах республики прошли массовые гулянья. Алиев в своем обращении к нации заявил: «В многолетнем конфликте ставится точка». Он отметил особую роль России в разрешении кризиса и поблагодарил Путина за личное участие в урегулировании. Алиев также сообщил, что в регионе будет действовать «совместная миротворческая миссия России и Турции».

Путин подтвердил, что с 10 ноября в зоне конфликта объявлено полное прекращение огня и любых военных действий. «Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях», — подчеркнул он.

А это означает, что Азербайджан взял под свой контроль почти всю территорию Нагорного Карабаха за исключением Степанакерта, Кельбаджарского и Лачинского районов. Однако Ереван обязался вернуть под контроль Баку и эти территории. Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря.

Кремль исходит из того, что достигнутые договоренности «создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса». Путин подчеркнул также, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Это 1960 военнослужащих со стрелковым оружием. Они уже отправились в зону конфликта. Размещаться миротворцы будут вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией и вдоль линии соприкосновения.

Стороны должны обменяться пленными и телами погибших. Армения оставляет под своим контролем так называемый Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать город Шушу, который был взят накануне заключения договоренностей азербайджанскими войсками.

В Армении многие восприняли такие условия как полное поражение в войне. Толпа протестующих ворвалась вечером 9 ноября в здание правительства в центре Еревана. «Мы не согласны с решением… Никол, ты враг народа, предатель!» — кричали люди. Они выломали двери в кабинеты, разбили мебель и технику, двери и окна, в том числе в кабинете Пашиняна.

Еще одна крупная стычка произошла у здания Национального собрания (парламент Армении). В результате спикер Арарат Мирзоян получил травмы и был отвезен телохранителями в больницу. Протестующие тем временем ворвались внутрь, заняли президиум и места депутатов. Они требовали, чтобы с ними встретился премьер-министр.

Пашинян на своей странице в Facebook предпринял попытку объясниться. «Я принял это болезненное лично для меня и для нашего народа решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией… — написал премьер-министр. — Данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации… Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения».

Пашинян также осудил протестующих и пообещал строго наказать зачинщиков столкновений и погромов. При этом призвал сохранять спокойствие.

Но его призыв не был услышан. Оппозиционные фракции заявили, что созовут экстренное заседание парламента, чтобы аннулировать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Однако им не хватает как минимум 25 голосов для этого. Оппозиция призывает членом правящей фракции поддержать эту инициативу. Одновременно лидеры оппозиционных фракций хотят включить в повестку дня и вопрос об отставке Пашиняна.

Подлил масла в огонь и президент Армении Армен Саркисян. Он заявил, что о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе он узнал из прессы. Он возмущен тем, что премьер-министр Пашинян не поставил его в известность о начале переговоров. «Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому важному документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», — говорится в заявлении Саркисяна, сделанном 10 ноября. Президент Армении отметил, что незамедлительно инициирует политические консультации, «чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из повестки дня по защите национальных интересов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Арестович, недавно назначенный спикером группы украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал об уроках для Украины, которые она может вынести из ситуации в Нагорном Карабахе.

Фото с официального сайта президента Армении

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