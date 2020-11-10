Никарагуа разозлил Украину

Украина начала процедуру введения санкций против Никарагуа. Это будет ответом на посещение оккупированного Крыма никарагуанским послом в РФ. Как объяснил украинский МИД, поведение представительницы Никарагуа Альбы Асусены Торрес Мехия является недружественным по отношению к Украине.

Дипломат приехала в Крым не просто так, а для открытия в Симферополе консульства. В 2014 году Никарагуа вместе с РФ не поддержали в ООН «крымскую» резолюцию (о территориальной целостности Украины), а теперь руководство центральноамериканской страны решило, что у них будет в Крыму диппредставительство. На роль «почетного консула» выбрали российского военного и бывшего представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева.

«Вручение так называемом „почетному консулу Никарагуа в РФ“ консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права… Считаем это решение ничтожным и рассматриваем как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Фото nuevaya.com.ni

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