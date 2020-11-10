28.09 / 28.33 33.04 / 33.47
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Никарагуа разозлил Украину

15:16 10 ноября 2020
Альба Асусена Торрес Мехия

Украина начала процедуру введения санкций против Никарагуа. Это будет ответом на посещение оккупированного Крыма никарагуанским послом в РФ. Как объяснил украинский МИД, поведение представительницы Никарагуа Альбы Асусены Торрес Мехия является недружественным по отношению к Украине.

Дипломат приехала в Крым не просто так, а для открытия в Симферополе консульства. В 2014 году Никарагуа вместе с РФ не поддержали в ООН «крымскую» резолюцию (о территориальной целостности Украины), а теперь руководство центральноамериканской страны решило, что у них будет в Крыму диппредставительство. На роль «почетного консула» выбрали российского военного и бывшего представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева.

«Вручение так называемом „почетному консулу Никарагуа в РФ“ консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права… Считаем это решение ничтожным и рассматриваем как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Фото nuevaya.com.ni

271

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Геннадий Кернес

Кернес отказался от депутатского мандата

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Артем Дзюба

После просмотра скандального видео врачи заподозрили у Дзюбы редкую болезнь

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер