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Видео балерины с болезнью Альцгеймера, вспомнившей под звуки «Лебединого озера» свой танец, растрогало сеть

13:22 10 ноября 2020
Марта Гонсалес танцует, сидя в инвалидном кресле

В сети стало вирусным видео невероятного момента, когда страдающая болезнью Альцгеймера бывшая профессиональная балерина Марта С. Гонсалес под звуки музыки Чайковского из балета «Лебединое озеро» вспомнила свой танец. И исполнила его, сидя в инвалидном кресле. Руки Марты сами буквально инстинктивно выполняли нужные движения.

На видео эти кадры перемежаются со снятыми в 1967-м году, где молодая Марта танцует партию Одетты. Гонсалес была в те времена примой Нью-Йоркского балета. Последние годы своей жизни она провела в доме престарелых в Валенсии и умерла в 2019 году.

Видео растрогало пользователей сети. Его опубликовал у себя на странице в Facebook актер Антонио Бандерас. «Музыка Чайковского смогла победить болезнь Альцгеймера», — написал он.

Многие писали в комментариях, что не смогли сдержать слез. «Это так трогательно и прекрасно!», — писали они.

Изначально ролик опубликовала благотворительная испанская организация Asociacion Musica para Despertar, которая использует музыку для улучшения состояния больных деменцией.

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