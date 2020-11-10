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Мир

Лихой водитель превратил свой Lamborghini в подводную лодку – сеть поразило видео

11:35 10 ноября 2020
Lamborghini в воде

Мощный тропический шторм «Эта», вызвавший разрушения в странах Центральной Америки, обрушился на побережье американского штата Флорида. Ураган принес с собой сильные осадки, вызвавшие наводнения на юге штата. Городские улицы затопило.

Между тем в сети появилось быстро ставшее вирусным видео, в котором некий лихой водитель превратил свой роскошный автомобиль Lamborghini в подобие подводной лодки. Объехав две застрявшие в потоке машины, он на приличной скорости направил свою машину в воду — так, что ее покрыло почти полностью.
«Напоминает сцену из фильма о Джеймсе Бонде», «Я прямо жду, что аквалангисты в любую секунду начнут запускать ракеты», «И не жалко ему такую дорогую игрушку?», «Удивительно, каким образом машина продолжает ехать?», «Это видео выражает саму суть Южной Флориды» — писали в комментариях.

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