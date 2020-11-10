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Мир

Байден предрек «очень темную зиму» из-за коронавируса

10:15 10 ноября 2020
байден

Джо Байден предупреждает, что нынешняя зима для Соединенных Штатов будет особенно мрачной, учитывая, что пандемия коронавируса переходит в самую тяжелую фазу. Как сообщает Голос Америки, свои прогнозы избранный президент США озвучил после встречи с экспертным советом по вопросам COVID-19.

«Очень вас прошу, носите маски, — обратился Байден к присутствующим. — Маска может спасти вам жизнь… Нам предстоит очень темная зима».

Политик объяснил, что он возлагает большие надежды на вакцину против COVID-19, но даже если новую разработку признают безопасной и эффективной, она все равно не будет широко доступна в ближайшие месяцы. По оценкам экспертов, до 200 тыс. человек могут умереть от COVID-19, прежде чем вакцина будет широко представлена на рынке.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано 10 миллионов случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов и летальных случаев пока не идут на спад.

Напомним, 7 ноября Байден был объявлен избранным президентом Соединенных Штатов. Церемония присяги может состояться 20 января 2021 года.

Фото transition46/Instagram

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