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Мир

Тяжелое перемирие: Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Карабаху

4:54 10 ноября 2020
Пашинян Никол

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято, исходя из положения на фронте.

Об этом он сказал в обращении к народу на своей странице в Facebook.

«Мы воевали против террористов, Азербайджана и одной из лучших армий НАТО — турецкой. Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение», — отметил премьер.

 

Также Пашинян добавил, что был вынужден пойти на такой шаг, и подчеркнул, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

 

«Не было другого выхода, кроме подписания заявления. Многое хочу вам сказать в связи с этой ситуацией, но пока не могу, потому что мои слова подвергнут опасности военных, находящихся сейчас на своих позициях», — сообщил он.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что «таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным».

По словам Пашиняна, некоторые из некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал.

«Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона», — сказал премьер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание. Манифестанты просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль. Позже протестующие ворвались в здание парламента и захватили его, а также избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Фото: iz.ru

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