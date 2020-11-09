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Мир

Азербайджан взял на себя ответственность за обстрел сбитого над Арменией российского вертолета

19:56 9 ноября 2020
Вертолет

Азербайджан признал, что его военные сбили российский вертолет Ми-24 возле армянского населенного пункта Арасх. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Азербайджан случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне», — заявляет МИД Азербайджана. Ведомство отмечает, что Баку готов выплатить компенсацию за сбитый Ми-24. Министерство также утверждает, что этот трагический инцидент не был направлен против российской стороны.

«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана взяли стратегически важный город Шуши.

Фото: pixabay.com

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