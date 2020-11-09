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Мир

В Армении сбит российский военный вертолет

19:06 9 ноября 2020
Вертолет

В понедельник, 9 ноября, над Арменией рядом с населенным пунктом Арасх сбили российский боевой вертолет Ми-24. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным Министерства обороны РФ, вертолет Ми-24 сопровождал колонну военной базы России в Армении, когда его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса с территории Азербайджана. В результате падения погибли два члена экипажа, одного — эвакуировали с травмами.

Видео падения вертолета:

Также появилось видео попадания ракеты в Ми-24:

Последовало заявление МИД РФ: «Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе, вмешиваться в него не собирается». Отмечается, что Ми-24 сбили над территорией Армении вне зоны боевых действий

Также зафиксирована колонна боевой техники РФ. Сообщается, что, по словам заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области Айрата Гибатдинова российские военнослужащие отправляются в Нагорный Карабах.

Пресс-секретарь Арцаха Ваграм Погосян 9 ноября заявил о потере города Шуши.

«Город Шуши полностью вышел из-под нашего контроля. Необходимо приумножить силы, так как азербайджанские силы уже на подступах к Степанакерту», — написал он.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook заявил, что бои за Шуши продолжаются.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что взятие Шуши — знаковое событие для Азербайджана.

Фото: pixabay.com

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