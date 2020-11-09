Путинские пропагандисты Скабеева и Попов попиарились на скандале с Дзюбой

Пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Евгений Попов высказались в поддержку футболиста сборной России, который оскандалился из-за попавшего в сеть интимного видео. Они подняли эту тему в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

«Никого к этому не призываем, но дело, как известно, сугубо личное, и странно за это придавать остракизму. Дзюба сам себя снял и хранил интимное в телефоне», — заявила Скабеева. При этом на полу студии вывели надпись «Я/Мы Дзюба», а зрителям показали кадры из интимного видео игрока «Зенита».

Попов отметил, что «над Дзюбой издеваются в социальных сетях, оскорбляют его в блогах». Но ведущие пришли к выводу, что в такой ситуации может оказаться практически любой человек.

Ранее Елена Беркова заявил о желании сняться с Артемом Дзюбой в эротическом фильме, а актер и режиссер Данила Козловский назвал нападки на футболиста ханжеством.

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