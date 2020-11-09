Угрожали, что вывезут из Беларуси "по частям": Колесникова рассказала подробности задержания

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую силовики похитили еще 7 сентября, рассказала о первых допросах и угрозах.

«После моего похищения меня завезли и силой затащили в кабинет Николая Карпенкова, начальника ГУБОПиК МВД, где он орал, оскорблял, запугивал. В его кабинете „беседа“ происходила с двумя другими господами: Геннадием Казакевичем, первым заместителем министра внутренних дел и Андреем Павлюченко, начальником ОАЦ. Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на „отдых“ в камере-одиночке», — цитирует Колесникову Tut.by, получивший информацию о подробностях похищения оппозиционерки от информированного источника.

Отмечается, что вслед за первой «беседой» последовала и вторая, в которой, в частности, принимал участие начальник отдела Следственного управления Беларуси Константин Бычек. Силовиков интересовала информация как о самой Колесниковой, так и о том, кто автор текстов и почему она утверждает, что на президентских выборах победила Светлана Тихановская.

«Они действительно считают, что существуют „кукловоды“, что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те, кто выходит на улицу, — преступники, а не мирные белорусы», — говорит Колесникова.

Заявив, что ей не страшны уголовные дела, Мария Колесникова добавила, что «отвечает за все свои слова и может в подробностях описать все кабинеты, коридоры, помещения», в которых она находилась, а также опознать всех участников событий 7−8 сентября 2020 года.

Мария Колесникова, которую принудительно хотели выдворить из Беларуси на территорию Украины, порвала свой паспорт, чтобы сделать невозможным пересечение госграницы.

Фото Марии Колесниковой из соцсетей.

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