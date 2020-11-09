Глубокий старик и «невероятно мерзкий человек»: досье на Джо Байдена и Камалу Харрис

В субботу, 7 ноября, Джозеф Байден был объявлен избранным президентом Соединенных Штатов Америки. Если все будет согласно традициям и законам США, 20 января 2021 года этот человек даст клятву американскому народу и станет 46-м президентом в этой самой могущественной державы в мире. Вместе с ним в Белый дом войдет в качестве вице-президента Камала Харрис.

Джо Байден: «В моей семье было достаточно алкоголиков»

Джо Байден на сегодняшний день является, пожалуй, самым опытным политиком в США. Он более 35 лет представлял штат Делавэр в Сенате и оставил этот пост только ради того, чтобы стать вице-президентом в администрации Барака Обамы. Теперь он займет самый высокий пост в стране. О нем говорят как о человеке, который умеет ладить со всеми, включая даже политических оппонентов. Вот только с Дональдом Трампом это не получилось. Байден умеет слушать и умеет убеждать, что он не раз доказывал за свою долгую политическую карьеру. Байден знаменит тем, что ладит с коллегами, даже если их взгляды не совпадают.

«В Вашингтоне трудно найти человека, которому бы действительно не нравился Джо Байден. У него репутация приятного, дружелюбного человека, который много лет весьма успешно сотрудничал с республиканцами в Конгрессе», — утверждает известный американский политолог, профессор Техасского университета в Остине Брюс Бьюкенен. Судя по тому, что уже несколько влиятельных республиканцев заявили о своей готовности работать с Байденом на благо страны, мистер Бьюкенен абсолютно прав.

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания. Он уже стал самым пожилым избранным президентом в истории, а в январе станет самым пожилым главой государства. Ведь 20 ноября Байдену исполняется 78 лет.

Республиканцы сделали возраст Байдена одним из главных пунктов критики соперника своего кандидата в ходе президентской гонки. Трамп называл противника Спящим Джо. Он и его команда весьма прозрачно намекали на то, что Байден страдает деменцией. Они всячески пытались раскрутить эту тему. 77-летний политик действительно нередко заговаривается во время публичных выступлений, невнятно произносит слова или делает странные высказывания. К примеру, на встрече с избирателями в Лос-Анджелесе в марте 2020 года Байден представил собравшимся свою сестру Валери, при этом указав рукой на стоявшую рядом жену. А накануне дня выборов (3 ноября) он перепутал своих внучек, а одну и вовсе представил как своего сына Бо, который умер от рака. Во время онлайн-трансляции одного из обращений к избирателям Байден не смог назвать имя своего соперника, дважды произнеся Джордж.

Официальных подтверждений тому, что у политика имеются симптомы старческой деменции, нет. Но проблемы со здоровьем у Байдена все же есть. В 1988 году у него была диагностирована аневризма двух сосудов головного мозга, в критическом состоянии он был доставлен в больницу, где ему сделали срочную операцию. Вернуться к работе в Сенате Джо смог только спустя семь месяцев…

В семье Джозефа Робинетта Байдена-старшего и Кэтрин Юджинии Финнеган было четверо детей. Джо — старший из них. Согласно ирландской традиции (Байдены — выходцы из Ирландии, их родственники и сейчас живут там) первенца назвали в честь отца. Еще два сына получили имена Джеймс и Франсис, дочь назвали Валери.

Джо учился в школе Святой Елены в Уилмингтоне, а затем в академии Арчмер в Клэймонте, штат Делавэр. В 1965 году он окончил университет Делавэра, получив степень бакалавра истории и политологии. В 1968 году Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк, получив степень доктора права.

Интересно, что в детстве Джо сильно заикался. Он стал упорно бороться с этим дефектом, когда решил заняться политической карьерой. По его словам, речь улучшилась, когда он «разменял третий десяток лет». Заикание Байден победил, декламируя стихи перед зеркалом. Кстати, его сторонники утверждают, что нынешние заминки в публичных выступлениях политика связаны именно с этим старым дефектом речи.

Джо Байден вообще не употребляет спиртные напитки. «В моей семье было достаточно алкоголиков», — подчеркивает он.

Молодому юристу из Делавэра было всего 29 лет, когда он решил бороться за кресло сенатора. Его соперником являлся тогда опытный республиканец Калеб Боггс. Было это в 1972 году. Несмотря на очень скромный предвыборный бюджет, Байден победил на выборах. Он готовился стать самым молодым сенатором в истории США, когда произошла трагедия. Жена Джо Нелия вместе с тремя детьми попала в автокатастрофу. Супруга и годовалая дочь Наоми погибли. Сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы.

Потрясенный утратой Байден хотел отказаться от поста сенатора. Друзья и соратники по партии отговорили его. Он принес присягу в больнице, где лежали Бо и Хантер. Джо стал каждый день ездить на поезде на работу из Делавэра в Вашингтон и обратно. Его сестра Валери переехала к нему, чтобы заботиться о мальчиках. Она жила в доме Джо до 1977 года, когда он женился на Джилл Джейкобс. Вскоре миссис Байден родила дочь Эшли…

Политическая карьера Джо Байдена шла очень хорошо. Он стал одним из наиболее уважаемых и заметных сенаторов-демократов. Избиратели Делавэра были довольны своим представителем и переизбирали его на протяжении более 35 лет. В 2007 году Барак Обама предложил Байдену идти с ним на выборы в качестве кандидата на пост вице-президента. Джо согласился. Они победили и обосновались в Белом доме на восемь лет.

Как известно, в администрации Обамы Байден курировал вопросы отношений с бывшими советскими республиками, включая Россию и Украину. Он очень хорошо знает ситуацию в нашей стране. Байден настойчиво критикует политику Кремля, за что в Москве его, понятное дело, не любят.

Тесное сотрудничество с украинскими властями неожиданно вылилось для него в серьезную проблему. В 2014 году Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской энергетической компании Burisma. До этого он никак не был связан с газовым бизнесом. В Burisma Хантер получал высокую зарплату — по данным СМИ, до 50 тысяч долларов в месяц. Это вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. Трамп превратил это в публичные обвинения в коррупции. Он заявил, что Джо Байден, используя пост вице-президента США, оказывал давление на власти Украины с целью уволить занимавшего пост генерального прокурора Виктора Шокина, который на тот момент вел расследование в отношении компании Burisma.

23 сентября сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали доклад о сомнительных сделках Хантера Байдена. В нем описаны миллионные денежные переводы, связанные с работой Байдена-младшего в компании Burisma. Кроме того, в докладе утверждается, что Хантер получал значительные суммы от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, а также от Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Джозеф Байден отвергает все эти обвинения.

В 2015 году он собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Все уже было практически решено, когда от рака головного мозга скончался его сын Бо. Байден решил отказаться от участия в президентской гонке. Как известно, демократы выбрали тогда своим кандидатом Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы Дональду Трампу. И вот теперь, спустя четыре года, Байден взял реванш и с триумфом вернулся в большую политику. Спящий Джо победил излишне уверенного в себе Трампа!

Важную лепту в эту победу внесла Камала Харрис, которой Байден предложил идти на выборы вместе с ним в качестве кандидата на пост вице-президента. Когда об этом стало известно, Дональд Трамп не скрывал своего раздражения. «Камала Харрис — невероятно мерзкий человек! Самый грубый, самый ужасный, самый неуважительный и самый либеральный из всех в Сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке!» — заявил он публично.

Трамп не зря так нервничал. Теперь Харрис станет первой женщиной и первым представителем цветного населения США на посту вице-президента!

Камала Харрис любит готовить курицу и коллекционирует кеды

Камала Деви Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года. Ее родители — уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис. Они познакомились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец — по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах, и, как утверждают, брали с собой на демонстрации дочь, когда та была еще в коляске. Иными словами, Камала впитала в себя страсть к большой политике с молоком матери.

Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет. Шамала одна воспитывала двух дочерей. Они жили в небогатом, преимущественно афроамериканском районе. Но Камале повезло — в конце 1960-х в Калифорнии объявили о программе интеграции расовых меньшинств. Часть детей чернокожих из бедных семей приняли в школы в благополучных белых районах. В одну из таких школ попала и Камала. Это позволило ей в итоге получить прекрасное образование. Она стала обладательницей дипломов университетов Ховард в Вашингтоне и Беркли, где учились ее родители.

Харрис быстро доказала, что является прекрасным юристом и женщиной с серьезными амбициями. Ее ждала блестящая карьера адвоката, но она предпочла ей работу в окружной прокуратуре в Окленде. Причем занималась делами, связанными с сексуальными преступлениями.

В 1994 году она познакомилась со спикером законодательного собрания штата Калифорния Уилли Брауном, который был старше на 30 с лишним лет. Разница в возрасте ее не смутила. Роман с Брауном помог Харрис продвинуться по службе. Они расстались через год. К тому времени Камала уже работала в офисе окружного прокурора Сан-Франциско, сосредоточившись на борьбе с подростковой проституцией. Одновременно она налаживала контакты с местной элитой, что помогло ей блестяще провести первую в карьере политическую кампанию. В 2003 году она выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско, став первой афроамериканкой на этом посту.

В 2010-м Харрис выставила свою кандидатуру на выборах генерального прокурора Калифорнии. Ее соперником был окружной прокурор Лос-Анджелеса — белый республиканец Стив Кули, пользовавшийся большой популярностью в штате. Подсчет голосов занял тогда три недели. Харрис победила с отрывом всего 0,8%. Согласитесь, очень похожая на нынешнюю ситуация. И снова историческое достижение — первая афроамериканка на посту генпрокурора в истории Калифорнии.

В 2004 году Харрис первой из официальных лиц штат публично поддержала Барака Обаму, выдвинувшего свою кандидатуру на пост сенатора. С тех пор они дружат по сей день. Именно Обама настоятельно рекомендовал Байдену предложить Харрис пост вице-президента. К этому моменту Камала уже заседала в Сенате, представляя там Калифорнию. Она же была соперницей Байдена в начале президентской гонки, поскольку тоже баллотировалась в президенты, и остро критиковала его. Решение позвать Камалу в команду далось ему нелегко.

Вся Америка заговорила о новой звезде демократов прошлой осенью. Харрис, будучи членом сенатских комитетов по безопасности и по юридическим делам, принимала активное участие в слушаниях в рамках импичмента Трампа. Она буквально размазала Джеффа Сешнса, занимавшего тогда пост главы Министерства юстиции США! Харрис обрушила на него шквал вопросов. Слушания транслировали в прямом эфире все ведущие телеканалы США. В какой-то момент лицо Сешнса побледнело, и он взмолился: «Я не могу реагировать так быстро! Это меня нервирует!» То, как Сешнс спасовал перед женщиной-сенатором, сделало ее знаменитой.

Камала Харрис замужем за юристом Дагом Эмхоффом. Они сыграли свадьбу в 2014 году. Церемонию провела ее младшая сестра. Своих детей у Камалы нет. Но они с Дагом воспитывают двоих его детей от предыдущего брака. Мачеха им нравится. Говорят, что дети называют ее Момала.

Она любит готовить, вырезает рецепты из воскресных номеров New York Times. Ее любимое блюдо — запеченная в духовке курица.

А еще Камала собирает кеды Converse Chuck Taylor, считая, что это лучшая обувь для поездок.

Фото Getty Images и из открытых источников

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