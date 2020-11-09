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Мир

Мужчина съел собаку как лекарство

10:47 9 ноября 2020
собака

Популярные мифы о методах лечения туберкулеза привели к жестокому убийству в Бурятии. Житель Улан-Удэ, наслушавшись о целебных свойствах собачьего мяса, украл породистого пса и съел его. Об этом сообщило местное МВД.

Хозяин немецкой овчарки обратился в полицию, когда обнаружил пропажу питомца. Собака была на несколько минут оставлена на привязи возле магазина, пока мужчина ходил за продуктами.

У входа в магазин работали камеры наблюдения, а потому личность вора быстро установили. Оказалось, что пса похитил 37-летний местный житель, ранее судимый за похожие преступления. Доказательством вины стали выявленные в доме останки похищенного животного. Злоумышленник вместе с сообщником оправдывались, что пытались вылечить тяжелое заболевание.

Фото pixabay.com

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