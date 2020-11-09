Военные Британии предупредили об угрозе начала третьей мировой войны из-за коронавируса

Помимо пяти «классических» очагов напряженности, конфликты в которых способны разжечь мировую войну, еще одной причиной для начала боевых действий в глобальном масштабе может стать экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявил глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, передает Reuters.

«Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — заявил Картер.

В ответ на вопрос о том, в самом ли деле угроза третьей мировой войны реалистична, генерал сказал: «Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать». Он также призвал помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

Ранее, в октябре, Картер заявил о том, что Китай и Россия уже ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю», для чего используют кампании по дезинформации, кибератаки и массовую слежку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ряд аналитиков указывали на то, что экономические неурядицы могут спровоцировать попытки некоторых государства «решить своим проблемы» за счет развязывания военных действий.

Фото: defensenews.com

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