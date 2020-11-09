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"Могу тебя обезглавить": принц Уильям поставил на место актера, признавшегося Кейт Миддлтон в любви

4:55 9 ноября 2020
Уильям и Кейт

Несмотря на внешнее миролюбие и радушие, принц Уильям может не только делиться рецептами блюд, которыми когда-то покорил Кейт Миддлтон, но и жестко осадить тех, кто попробует «подбивать клинья» к его супруге.

Об одном из таких случаев рассказывает со ссылкой на британские СМИ ok-magazine.ru.

В далеком 2014 году британский комик и актер Джек Уайтхолл выступал на сцене Royal Variety, а в зале в это время присутствовали герцог и герцогиня Кембриджские.

По непонятным причинам Джек решил построить свое выступление на откровенных воспоминаниях.

«Я очень рад быть здесь. И особенно рад выступать перед герцогиней Кембриджской. Это так захватывающе. Мы ходили в одну школу. Я был немного моложе тебя, и впервые вижу тебя не в школе, так что привет», — сказал он.

Кейт была очень рада увидеть Джека и приветливо помахала ему рукой. Это раззадорило комика и он заявил следующее: «Не знаю, уместно ли это с учетом обстоятельств, но ты была моей первой любовью».

Принц Уильям отреагировал незамедлительно. Он, не сказав ни слова, но так строго посмотрел на Уайтхолла, что тот поперхнулся и произнес: «Хорошо, определенно неуместно. Ваше Высочество пристально смотрит на меня».

Но самое интересное произошло впоследствии, когда принц, по словам Джека, подошел к нему после представления.

«Уильям был одновременно и милым, и пассивно-агрессивным. «О, так ты флиртовал с моей миссис? О нет-нет, не говори ничего, это было очень-очень смешно», — сказал герцог. И добавил: «Я могу тебя обезглавить», — передает слова принца комик.

Сказано это было таким тоном, что Джек хорошо усвоил урок, и впоследствии никогда даже не пытался упоминать о своих чувствах к Кейт.

Напомним, Кейт и Уильям познакомились в британском университете Сент-Эндрюс. В 2010 году принц сделал своей возлюбленной предложение. Поженились они в апреле 2011-го.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле герцог Кембриджский принц Уильям переболел COVID-19, но продолжал выполнять свои обязанности с тем, чтобы его будущих подданных не охватила паника.

Фото: ok-magazine.ru

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