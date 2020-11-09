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Мир

Убийство по ошибке: мужчина застрелил беременную жену, приняв её за грабителя

3:15 9 ноября 2020
Выстрел

В США на днях произошел трагический случай с одним из жителей штата Флорида: он застрелил свою беременную жену, но вовсе не из-за мести или чувства ревности.

Позже американец заявил шерифу округа Мартин, Уильяму Снайдеру, что принял женщину за грабителя, пишет «Лайф» со ссылкой на Tampabay.

По словам американца, он услышал шум в коридоре возле своей спальни, схватил пистолет и выстрелил в фигуру, которую увидел в темноте. При этом мужчина якобы не знал, что супруги нет в спальне.

Поняв свою ошибку, убийца в отчаянии набрал 911 и сообщил диспетчерам, что убил свою жену. Женщина была на шестом месяце беременности.

К счастью, ребенка медикам удалось спасти.

«Это кошмар. Только представьте, человек думает, что защищает свой дом, но на самом деле стреляет в свою жену. Следует быть осторожным, подождать лишнюю секунду и сделать всё возможное, чтобы убедиться, с кем имеете дело, прежде чем применить смертельную силу», — подчеркнул шериф Снайдер.

Также он добавил, что правоохранители намерены тщательно проверить слова мужчины о том, что он действительно совершил преступление случайно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США преподаватель йоги застрелила новую пассию бывшего мужа на глазах у детей.

Фото: ura. news

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