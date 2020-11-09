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Мир

Марш народовластия в Беларуси: силовики задержали более тысячи протестующих

2:21 9 ноября 2020
Марш народовластия в Беларуси

Несмотря на санкции Европейского Союза против 14 белорусских политиков, входящих в «ближний круг» президента Лукашенко, правящий режим решил не менять свой прежний курс, направленный на силовое подавление участников протестов, ставящих под сомнение результаты выборов президента 9 августа.

Так, в воскресенье, 8 ноября, были задержаны 1023 человека, принимавший участие в Марше народовластия, передает правозащитный центр «Вясна».

Как видно из опубликованного правозащитниками списка, большинство людей были задержаны в Минске. Также отдельные задержания отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.

В числе задержанных оказался беларусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи «Калыханка». Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОНа.

По данным сайта, актер находится в здании Партизанского РУВД Минска.

Кроме того, верные Лукашенко силовики задержали «Мисс Беларусь 2008» Ольгу Хижинкову и еще около 19 женщин. Их посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

Также сообщается, что в некоторых районах Минска местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности. На места сбора прибывали микроавтобусы с людьми в балаклавах, а участников акции задерживали.

Кроме того, в центр Минска вечером выдвинулись колонны военной техники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 5 ноября, в Минске проходил Марш людей с инвалидностью, которые требовали ухода Александра Лукашенко. Участники митинга собрались на площади Независимости, возле Красного костела. Затем они начали движение в центр города, скандируя лозунги «Жыве Беларусь!» и «Не забудем, не простим!»

Фото: news.tut.by

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