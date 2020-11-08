Заподозренная в желании развестись Мелания Трамп сделала заявление

Мелания Трамп после выборов стала объектом самых невероятных слухов. Первую леди США заподозрили в желании побыстрее покинуть Белый дом, а некоторые утверждают о готовящемся разводе четы Трампов. Мелания дала понять, что, как бы там ни было с иными спорными темами, а на итоги выборов у них с мужем одинаковые взгляды. Как и Дональд Трамп, его супруга не спешит признавать победу политических оппонентов.

«Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью», — написала Мелания Трамп в своем Twitter.

Пока лидеры государств поздравляют с победой Джо Байдена, Трамп все еще не признал публично результаты выборов. Политик настаивает, что американскому народу нужен честный подсчет голосов, как того требует демократия.

Фото FLOTUS/Twitter



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