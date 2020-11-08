Камни и водометы пошли в ход на протестах возле ЦИК в Тбилиси

В Грузии оппозиция потребовала провести перевыборы и собрала многотысячную акцию под зданием ЦИК. Акция не получилась мирной. Полицейские пытались разогнать собравшихся, используя водометы. В ответ в силовиков полетели булыжники. Видео происходившего под ЦИК приводит YouTube-канал Gio Lobja.

Оппозиционные партии заявили, что считают нелигитимным парламент, сформированный по итогам выборов 31 октября. Этот тезис был озвучен на многотысячном митинге на проспекте Руставели. Собравшиеся требовали не оглашать итоги выборов и назначить новое голосование.

Затем митингующие пошли к зданию Центризбиркома, чтобы выдвинуть второе требование — отставку председателя ЦИК. В этот момент полицейские попытались силой разогнать акцию. Митингующие утверждают, что собрание было мирным, без провокаций. Полиция, в свою очередь, говорит, что люди хотели прорваться в здание ЦИК, а потому правоохранители «применили пропорциональную силу в рамках своих полномочий».

Напомним, вечером 31 октября, вскоре после голосования, председатель ЦИК Тамар Жвания объявила, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает более 50% голосов. В ответ на возмущения глава Центризбиркома уточнила, что это предварительные результаты.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter