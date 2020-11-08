Медведицу с медвежонком расстреляли на атомной подводной лодке

В России на Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся в поисках еды и убежища на базу атомных подлодок. Авторы видео утверждают, что животных не получилось бы согнать с подлодки, а потому медвежью семью расстреляли из «Сайги». Видео приводит Telegram-канал Baza.

Позднее жители поселка Рыбачий вспоминали, что медведица с медвежонком уже несколько дней пытались проникнуть на закрытую территорию. Напугать и отогнать животных местным жителям не удавалось. Утверждают, что стрелял по медведям местный охотовед, и ему пришлось убить обоих, чтобы отвести угрозу.

Напомним, в 2019 году в Магадане застрелили медвежонка, который непонятным образом оказался в центре города. Хищник как раз приближался к одной из школ.

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