Кейт Миддлтон, герцогиня Камилла и королева Елизавета вышли вместе в траурных нарядах

В Лондоне состоялась церемония поминовения павших солдат. День памяти официально отмечается 11 ноября, однако связанные с ним мероприятия проходят в ближайшее к этой дате воскресенье.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году широкую публику на церемонию не допустили. А ее участники соблюдали социальную дистанцию.

Венки из красных маков к мемориалу Кенотаф на улице Уайтхолл от имени 94-летней королевы Елизаветы II возложил ее старший сын и наследник принц Чарльз. Внук королевы принц Уильям, ее дочь принцесса Анна и младший сын Эдвард возложили венки вслед за принцем Уэльским. Дань памяти погибшим отдали также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие политики.

Сама Елизавета, а также другие представители королевской семьи, наблюдают за церемонией с балконов Министерства иностранных дел. Все дамы одеты были по протоколу — в траурный черный цвет и шляпки. Их наряды украшали символ Дня памяти — красные маки. Королева, жена Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которые обычно выходят на один балкон, на этот раз стояли на разных в качестве меры предосторожности. Ее Величество сопровождала лишь одна фрейлина. А Кейт и Камилла были на одном балконе — но в противоположных его углах. Третий балкон занимала жена принца Эдварда — Софи, графиня Уэссекская, компанию которой составлял муж принцессы Анны — вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс. Это было первое совместное мероприятие всех «работающих» членов королевской семьи с марта 2020 года.

В этом году не принимали участие внук королевы принц Гарри и ее средний сын принц Эндрю. Желающий приватности Гарри, сложив с себя королевские полномочия, переселился в США, где ныне и проживает с женой Меган Маркл и сыном Арчи. А Эндрю вынужден был в ноябре прошлого года сложить с себя королевские полномочия в связи с тем, что оказался замешан в скандал из-за связей с бизнесменом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Сообщается, что Букингемский дворец отказал Гарри в просьбе возложить венок от его имени, поскольку он сам отказался от выполнения официальных обязанностей высокопоставленного члена королевской семьи и больше не служит короне. Это «глубоко опечалило» принца.

Королева Елизавета





Камилла

Принц Чарльз

Ранее королева Елизавета возложила букет цветов на могилу Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве, впервые появившись в защитной маске.

Фото ITV News PA Twitter The Royal Family

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