Байден поклялся победить COVID-19 и расизм

Вечером 7 ноября (03:00 по киевскому времени 8 ноября) Джо Байден, объявленный избранным президентом США, впервые выступил с обращением к нации в этом качестве. К нему присоединилась также баллотировавшаяся на пост вице-президента США Камала Харрис.

Они появились перед ликующими сторонниками в городе Уилмингтон, штат Делавэр, где живет Байден со своей супругой Джилл.

Лейтмотивом выступления известного политика, который, как ожидается, 20 января 2021 года станет 46-м президентом США, стал призыв к единству нации. Байден пообещал быть «президентом для всех американцев». Это были слова, обращенные прежде всего к сторонникам проигравшего выборы Дональда Трампа. Байден пообещал вновь сделать Америку страной, в которой каждый имеет равные шансы.

«Нация сказала свое слово. Мы выиграли с самым большим количеством голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата во время выборов!», — заявил Байден. И у него есть право так утверждать. По последним данным, за Байдена и Харрис проголосовало рекордное число избирателей — 75,2 миллиона человек!

«По всей стране, во всех городах, на самом деле — по всему миру, мы видим сегодня нескрываемую радость, надежду и возрожденную веру!» — сказал Байден.

«А завтра станет еще лучше. Я переполнен тем доверием, которое вы мне оказали. Клянусь быть президентом, который стремится не разделять, а объединять. Президентом, который не делит страну на красные и синие штаты. Который видит только Соединенные Штаты!» — заявил Байден. Красными американцы традиционно называют штаты, поддерживающие республиканцев, синими — поддерживающих демократов.

Джо Байден пообещал вернуть США уважение во всем мире и способствовать преодолению противоречий между партиями на внутригосударственном уровне. Он отдельно поблагодарил за поддержку афроамериканское население и пообещал бороться с «системным расизмом». Другим своим приоритетом избранный президент США назвал борьбу с пандемией COVID-19. Уже на следующей неделе Байден обещает созвать совет научных экспертов для разработки единого для страны плана борьбы с коронавирусом. «Я беру на себя обязательства сделать все, чтобы победить пандемию», — сказал он.

Что отмечают американские СМИ в речи Байдена? Он упомянул Дональда Трампа всего один раз! Байден не хочет накалять в данный момент страсти, которые продолжают кипеть в лагере соперников. Трамп по-прежнему отказывается признать свое поражение. Более того, уже после выступления Байдена действующий президент вновь заявил, что выборы выиграл он, а не кандидат от Демократической партии.

По всей видимости, Трамп не намерен обеспечить мирную передачу власти. С подобной позицией проигравшего выборы президента Америка сталкивается впервые. И пока никто не может сказать, как будет вести себя Байден, если, предположим, Трамп пойдет на крайний шаг и забаррикадируется в Белом доме!

Обращают внимание СМИ и на тот факт, что вместе с Байденом во время его первого обращения к нации в качестве избранного президента на сцену вышли все члены его семьи, включая сына. Напомним, Хантер Байден стал тем человеком, чья личная жизнь и бизнес использовались командой Трампа для нанесения наиболее болезненных ударов по Джо Байдену.

Джо Байден со своей семьей

Камала Харрис в своем обращении подчеркнула, что народ Америки выбрал для себя лучшее будущее. «Американцы проголосовали за правду!» — заявила она.

«Я первая женщина — вице-президент США, но буду не последней! Каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером это выступление по телевизору, может вдохновиться моим примером», — сказала Харрис. Она подчеркнула роль, которую должны играть и играют в развитии американской демократии афроамериканские, латиноамериканские и азиатские женщины.

Харрис выразила уверенность в том, что Байден будет замечательным президентом. «Джо — опытный политик со спокойной рукой и большим сердцем…» — подчеркнула она.

Миллионы американцев слушали выступления Байдена и Харрис со слезами на глазах. Люди стояли прямо на улицах и площадях. Повсюду открывалось шампанское. Каждое заявление избранного президента сопровождалось овациями и автомобильными гудками.

Ликование в центре Вашингтона в двух шагах от Белого дома, где Дональд Трамп ищет виновных в своем поражении

Между тем в лагере Трампа начался раскол. Сообщается, что члены его команды спешат обвинить в поражении, которое сам президент не признает, Джареда Кушнера. Зять Трампа был его главным советником в ходе нынешней президентской гонки.

Любители истории отмечают также, что Дональд Трамп стал 11-м президентом в истории США, который не сумел переизбраться на следующий срок. В это число не входят главы государств, не имевшие права баллотироваться снова. В 1800 году Джон Адамс проиграл Томасу Джефферсону. В 1828 году Джон Квинси Адамс уступил в борьбе Эндрю Джексону. В 1840 году Мартин Ван Бурен проиграл гонку Уильяму Генри Гаррисону. В 1888 году Гровер Кливленд проиграл Бенджамину Гаррисону, который спустя четыре года, в свою очередь, уступил в борьбе с Кливлендом.

В 1912 году Уильям Тафт не сумел удержаться в Белом доме, проиграв Вудро Вильсону. В 1932 году Герберт Гувер потерпел неудачу в борьбе с Франклином Рузвельтом. В 1976 году Джеральд Форд, занявший кресло в Овальном кабинете после отставки Ричарда Никсона, проиграл выборы Джимми Картеру. В 1980 году Картер проиграл Рональду Рейгану. В 1992 году Джордж Буш-старший потерпел неудачу в гонке с Биллом Клинтоном. И вот теперь неудачником оказался Трамп.

Кстати, многие американцы, празднуя победу Джо Байдена, держали плакаты «Трамп! Лузер, ты уволен!»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Байдена и Харрис поздравили с победой многие лидеры иностранных государств. В числе первых были президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

Фото Getty Images

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