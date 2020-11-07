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Мир

Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах

21:30 7 ноября 2020
Ангела Меркель и Джо Байден в 2013 году

В субботу, 7 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель поздравила с победой на президентских выборах в США Джо Байдена. «Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом», — заявила она

«Нашу трансатлантическую дружбу ничем не заменить, если мы хотим справиться с вызовами времени», — подчеркнула Меркель и «от всего сердца пожелала счастья и успеха» Байдену и будущему вице-президенту Камале Харрис.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter: «Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы преодолеть вызовы сегодняшнего дня. Давайте работать вместе!»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также направил Байдену поздравление с победой. «С вашим президентством связаны надежды бесчисленного количества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе и в Германии», — написал он.

Байден и Харрис намерены выступить с совместным обращением к нации вечером 7 ноября (в Украине будет 03:00 8 ноября).

Ранее Байдена и Харрис поздравили с победой премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

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