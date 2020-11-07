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Мир

Задержанный за нападение на священника в Лионе грузин объяснил свой поступок

21:14 7 ноября 2020
церковь в Лионе

Мужчина, ранивший священника во французском Лионе, признался, что совершил преступление из-за супружеской измены, пишет Le Parisien.

Георгий П. сообщил, что выстрелил в православного священника Николаса Какавалакиса, из-за того, что тот якобы состоял в интимной связи с его 35-летней женой.

Оружие он якобы выбросил на набережной реки Соны. При обыске его дома полицейские нашли еще одну единицу оружия.

Сожительница грузина подтвердила интимные отношения со священником.

Мужчину уже задерживала полиция за вождение без водительских прав и незаконное владение оружием.

Напомним, нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда Какавалакис закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен. Он уже перенес операцию и вышел из комы. При общении со следователями он не исключил версию о нападении из мести.

Фото leparisien.fr/


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