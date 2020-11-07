Авиакатастрофа под Москвой: момент гибели российского телеведущего попал на видео

Российский телеведущий Александр Колтовой, погибший сегодня в районе города Люберцы в Подмосковье, летел на легкомоторном самолете в Рыбинск. По пути у него случились неполадки, о чем ведущий передал по связи, пишет Starhit.

Самолет упал недалеко от деревни Томилино и от удара об землю загорелся.

Пожарные тушили уже пепелище. По предварительной информации, в самолете мог отказать двигатель.



Автомобилисты видели, как над МКАД пролетел самолет, который, судя по мнению экспертов, искал место для посадки. В последний момент телеведущий смог увести самолет от загруженного шоссе. Если бы он этого не сделал, то жертв могло бы быть гораздо больше.

Коллега Колтового Лера Кудрявцева, с которой он вел шоу «Звезды сошлись», призналась, что он много раз звал ее покататься, а она отговаривала его от занятий опасным хобби.

Ранее сообщалось, что вместе с телеведущим в автокатастрофе погибла и его жена. Но Лера Кудрявцева сообщила другую информацию.

Кудрявцева написала в социальных сетях: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей сейчас выясняется». По ее словам, у пары есть ребенок и смерть обоих родителей стала бы для него ударом.

Позже пресс-служба канала НТВ подтвердила смерть Колтового.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК“ и „Звезды сошлись“, Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», -передает сообщение Starhit.

Напомним, звезда телеканала НТВ Александр Колтовой увлекался самолетами и часто летал.

Фото starhit.ru/



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