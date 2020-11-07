Трюдо и Джонсон поздравили Байдена с победой на выборах президента США

В субботу, 7 ноября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах. «Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами», — написал Трюдо в Twitter.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее в тот же день несколько ведущих американских СМИ объявили Байдена избранным президентом. Произошло это, после того как стало известно о его победе в Пенсильвании, которая стала в этот раз решающим полем битвы за голоса избирателей.

Трюдо стал первым лидером иностранного государства, признавшим победу Байдена.

Что касается Дональда Трампа, то он, похоже, не собирается поздравлять соперника. «Эти выборы еще далеки от завершения», — говорится в заявлении 45-го президента США. «Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия», — написал Трамп в Twitter. «Не журналисты решают, кто станет президентом», — добавил он.

Однако поражение Трампа уже очевидно для подавляющего большинства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который считается другом нынешнего американского президента, поздравил Байдена и Харрис с победой вслед за Трюдо. Его твит появился спустя всего несколько минут после того, как канадский премьер выложил свой.

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