В России медведь пообедал покойником на кладбище

В Нижнем Тагиле (Свердловская область России) медведь вырыл труп из свежей могилы на кладбище «Пихтовые горы» и съел его, сообщает местный сайт «Между строк».

Ранее медведь разрыл свежую могилу на другом кладбище и тоже съел труп. Тогда же специалисты приняли решение об отстреле животного.

Хищника застрелили в коллективном саду «Озерки», когда тот зашел на участок одного из местных жителей.

По словам очевидцев, подобные медведи не обитают в Нижнем Тагиле, они приходят с севера и отличаются большими размерами.

Ранее «ФАКТЫ» писали об аргентинской овчарке, которая 11 лет жила на могиле своего хозяина и там же умерла.

Фото mstrok.ru/

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