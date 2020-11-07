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Мир

Известный российский телеведущий погиб в авиакатастрофе под Москвой

16:24 7 ноября 2020
Александр Колтовой

Популярный российский телеведущий Александр Колтовой погиб во время падения легкомоторного самолета недалеко от подмосковных Люберец, передает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла 7 ноября утром.

По информации Telegram-канала «Лентач», рядом с подмосковным поселком Томилино разбился легкомоторный самолет Cessna. СМИ говорят о двух погибших. Один из них Александр Колтовой, ведущий ток-шоу «ДНК» и «Звёзды сошлись» на телеканале «Москва-24».

Ресурс NEWS.ru пишет, самолет Cessna совершил экстренную посадку в поле. В результате ЧП погибли два человека — Александр Колтовой и его жена.

По предварительным данным, причиной падения стал отказ двигателя. Машина загорелась в воздухе.

 

На этом видео пилот ведет машину прямо над трассой. По всей видимости, он искал место для внештатной посадки.

41-летний телеведущий Александр Котловой летел на самолете Cessna вместе с женой в Рыбинск, передает Telegram-канал Mash. О неполадках двигателя сообщил по радиосвязи, после чего стал искать место для аварийной посадки. Пытался приземлиться на пустыре в 25 километров от МКАД.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных случаях в Украине. В сентябре вблизи села Дьяковка Сумской области упал легкомоторный самолет. Пилот погиб. В июле в Киевской области возле села Наливайковка в поле упал и загорелся небольшой самолет. К счастью, пилот и пассажир не пострадали.

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Известный российский телеведущий погиб в авиакатастрофе под Москвой

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