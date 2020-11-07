В Минске силовики жестко разогнали протестную акцию медиков

В Минске 7 ноября начались задержания медиков Первой городской больницы, которые вышли на акцию протеста.

По неофициальным данным, на данный момент известно о 20 задержанных.

Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила, что «несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства».

Беларусская редакция Радио Свобода идентифицировала личности как минимум пяти задержанных. Среди них оказались врач лаборатории диагностики Кира Богомаз, сотрудник кафедры неврологии Екатерина Мазуренко, сотрудника отделения скорой помощи Дина Ширянская, стоматолог Светлана Старовойтова и медик Надежда Петровская. Задержанных, невзирая на их должности, «грузили» в автозаки.

У стен больницы

Отметим, что параллельно в Беларуси устанавливают новые антирекорды по количеству инфицированных коронавирусом — за минувшие сутки его диагностировали у 997 человек.

Напомним, 5 ноября к протесту против режима Александра Лукашенко присоединились люди с инвалидностью.

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