Принца Гарри сравнили с дрессированным тюленем

Герцога Сассекского Гарри, который, по сообщениям прессы, уже довел свою бабушку-королеву до того, что она всерьез рассматривает возможность лишить его титула принца, сравнили с дрессированным тюленем. Главный редактор журнала Majesty и королевский биограф Ингрид Сьюард считает, что Меган Маркл полностью подчинила себе мужа.

«Боже Всемогущий! Меган действительно двигается со скоростью света. Это было бурное ухаживание, очень короткое. Гарри совершенно очарован ею. Он последовал бы за ней на край света… Он одержим. Она таскает его за собой повсюду, как королевского дрессированного тюленя. И Меган держится за него потому, что он ее „входной билет“. Иначе кем бы она была, кроме как старлеткой», — приводит слова Сьюард издание Daily Express.

Принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» впервые встретились в июле 2016 года на свидании вслепую, которое организовала их общая знакомая. Американка Маркл в то время подыскивала себе подходящего бойфренда-британца, мечтая сделать карьеру в Лондоне. В конце октября 2016 года об их отношения стало известно публике. А о своей помолвке они официально объявили 27 ноября 2017 года. И поженились в мае 2018-го.

Для Меган это уже второй брак. Первым ее мужем был продюсер Тревор Энгельсон, с которым она сыграла свадьбу в 2011 году, но уже два года спустя развелись по инициативе Маркл.

По мнению Сьюард, венчание в белом платье, с фатой не вполне подходило для женщины, которая выходила замуж во второй раз. В свое время решение невесты внука идти под венец в образе невинной новобрачной удивило и королеву Елизавету II. Однако протестовать она не стала. А Гарри вообще уже прославился своей фразой — «чего Меган хочет, то Меган получит».

Ингрид также считает Маркл типичной девушкой из Лос-Анджелеса — «со всеми этими „О, Гарри“ и постоянным хождением, держась за руки».

Ранее другой королевский биограф, Хьюго Викерс, заявил, что Гарри «невероятно несчастлив» из-за того, что его «подцепила политическая активистка». Викерс, как и Сьюард, считает, что Гарри очарован Меган, которая благодаря браку с ним превратилась из второсортной актрисы в звезду Голливуда. И что ей, как актрисе, нетрудно было его обольстить.

«Он, без сомнения, думал, что нашел себе экзотичную, гламурную и нестандартную жену. Актрисы могут быть очень соблазнительными. К сожалению, теперь он оказался в Калифорнии, вдали от своей семьи, друзей, своей работы, армии и всего того, что он знал. Он выглядит невероятно несчастным…».

По словам Хьюго, Гарри повторяет «всю эту чепуху», которая исходит от его активистки-супруги и, возможно, «думает, что верит в это, но на самом деле это не так».

Викерс также уверен, что Меган использует чувства мужа, пытаясь уподобиться его матери принцессе-Диане. «Когда Меган говорит: „Они меня обижают“, Гарри вспоминает, что, будучи маленьким мальчиком, видел, что люди нападают на его мать, а он был слишком молод, чтобы защищать ее. Поэтому, когда эта девушка говорит, что ей нужна защита, он тут же выступает на ее стороне. Но она вовсе не жертва. Теперь возникла ситуация, что Netflix практические купил члена королевской семьи, что выглядит очень некрасиво», — говорит эксперт, имея в виду многомиллионную сделку со стриминговым сервисом, которую заключили герцог и герцогиня Сассекские.

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