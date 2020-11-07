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Мир

Польша упрощает трудоустройство для врачей из Украины и других стран: стали известны условия

2:57 7 ноября 2020
Врачи в Польше

В связи с тяжелой ситуацией с пандемией коронавируса власти Польши намерены упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран вне пределов Европейского союза.

Об этом пишет «Польское радио».

При этом работать новые медработники будут под руководством польских специалистов, поэтому из зарплата будет меньше, чем у местных врачей.

Поводом для нововведений, по словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, стало то, что иностранцы интересуются работой в польской системе здравоохранения.

«Прежде всего этот законопроект не предназначен для какой-то конкретной страны. Он предназначен для медицинского персонала из стран из-за пределов ЕС. Те врачи или медицинский персонал, приезжая, особенно в первый период, смогут работать только под надзором польских врачей, а следовательно зарплата этих людей будет меньше», — сказал он.

Первые облегчения трудоустройства иностранцев в польской службе здравохранения вступят в силу после подписания президентом нового закона. Другие возможные облегчение сейчас находятся на этапе межведомственных консультаций.

Ранее сообщалось, что в Польше шесть крупных государственных компаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в том время, как власти соседней Польши намерены привлекать больше медработников, власти другой соседней страны — Беларуси — делают все для того, чтобы воспрепятствовать отъезду своих специалистов за рубеж.

Фото: health.ej.by

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